Adriana Barrientos y el Plebiscito: “Me encantaría ser constituyente”

La modelo manifestó su intención de participar en el proceso constituyente.

Adriana Barrientos compartió este lunes con sus más de 500 mil seguidores en Instagram, una imagen donde quedó clara su posición para el próximo Plebiscito del 25 de octubre.

En conversación con Canal 13, aseguró que:

“Mi intención sobre el tema de cambiar la constitución, es porque hay una causa que hoy día a mí me quita el sueño y se trata de incluir un programa de animales en la constitución, que los animales vayan a la constitución”, explicó Barrientos.

Sobre un posible acercamiento con la política, Adriana señaló que "no tiene vínculos con ningún partido político y que con el partido Regionalista Verde, cuyo logo aparece en la publicación, solo “hay buena onda”.

“Por el minuto no he pensado en entrar en la política, pero he recibido propuestas, pero eso ya es harina de otro costal”, explicó.

Para cerrar, aseveró que:

“Me encantaría ser constituyente para poder legislar con respecto al tema de que si tú tienes 15 años y tu pareja tiene 18 y son del mismo sexo, según la Constitución el de 18 se va preso, en cambio si yo, Adriana Barrientos tengo 40 y tengo un pololo de 16 no hay ningún problema porque somos de diferente sexo”, mencionó.

Y agregó: “En ese sentido, eso sería un punto de los cuales a mí me gustaría cambiar en la constitución, además de incluir a los animalitos”.