Adriana Barrientos respondió a las críticas del PC: "No soy pinochetista"

La modelo nacional Adriana Barrientos respondió a través de redes sociales luego que el Partido Comunista solicitara a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) no mantener la candidatura de la modelo a la Convención Constitucional.

La exchica reality postularía por el Distrito 13 conformado por las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón.

“Ante las reiteras objeciones recibidas de parte de organizaciones de Derechos Humanos, frente a la candidatura de Adriana Barrientos a la Convención Constitucional, por sus declaraciones de simpatía hacia actores principales de la dictadura militar (…) debe responder las objeciones que se han manifestado desde diversos sectores y considerar la posibilidad de no mantener su candidatura”, dijo el PC a través de un comunicado.

Por su parte, Barrientos replicó a través videos en Instagram. “No puedo creer las calumnias que me ha levantado el Partido Comunista diciendo que soy pinochetista. Eso es mentira“, comenzó muy enojada.

“No soy pinochetista y jamás voy a avalar la violación a los Derechos Humanos cometidos en la dictadura militar y las violaciones a los Derechos Humanos cometidos con los chicos que salieron a protestar a la calle, a dejar los pies por las demandas sociales”, sentenció.

“Muchos de ellos perdieron ojos, muchos de ellos incluso perdieron la vida en el estallido social, y justamente hay muchos de esos chiquillos que están presos y es por ellos que tenemos que abogar para que tengan la libertad el día de hoy”, dijo.

“Una cosa es que para el estallido social haya tenido miedo, porque sí, me daba miedo cuando salían mis seguidores, y lo escribía en mi cuenta de Twitter y les preguntaba ‘¿llegaste bien a la casa?’, porque no sabía si iban a llegar, si les iban a pegar, si los iban a matar“, afirmó.

Asimismo, agregó que “por haber condenado los saqueos, ahora el Partido Comunista usa eso a su favor para poder bajar mi candidatura. ¿Dónde está la tolerancia que profesa el Partido Comunista? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está mi derecho como ciudadana de poder postular una candidatura política, si pago mis impuestos, soy ciudadana chilena y no he cometido ningún delito?”.

“El único delito que he cometido es ser mujer y tener un estigma tremendo por haber trabajado en medios de farándula“, dijo y aseveró que también representa a muchas mujeres y niñas. “Y en este minuto, más que nunca, represento a esas personas a las que le dicen: ‘no puedes"”, continuó.

“Eso es lo que está haciendo el Partido Comunista conmigo el día de hoy. Me descalifica y me dice, ‘tú no puedes’. Por favor, basta al PC de discriminarme y empecemos a aceptarnos, la gente evoluciona, cambia”, sentenció.