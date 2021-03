Adriana Barrientos denunció que un francotirador anda disparando a la gente en Las Condes

La modelo y candidata a constituyente por el distrito 13 de la Región Metropolitana, Adriana Barrientos, denunció una grave situación que ocurre a diario en la comuna de Las Condes, donde ella reside.

Según la candidata, desde julio del año pasado un francotirador dispara en plena calle en contra de los edificios y transeúntes al finalizar el día, así lo contó Barrientos en el programa ‘Aquí Somos Todos’ de Canal 13.

"Varios vecinos se acercaron a mí por lo mismo, para que sea una especie de vocera. De hecho, hay una chica que está durmiendo hace más de una semana debajo de la cama, porque no se atreve a dormir en su cama, porque le puede llegar uno de los balines que están disparando", partió diciendo la modelo.

Luego, Barrientos reveló que: "Fui víctima de este francotirador. Gracias a Dios no fue en mi departamento. Yo estaba paseando en el sector de Las Torcazas (calle del sector), me dirigía hacia el canil de mascotas. Lamentablemente iba caminando cuando me encuentro con que me empiezan a disparar".

"Yo lo que atiné a hacer fue tomar a mi mascota y correr. Temí por mí, por mi mascota. Al final uno no sabe qué tipo de balas están disparando", agregó.

"En general las personas que hemos sido atacadas caminando por Las Torcaza, somos las que tenemos mascotas, que salimos con nuestros perritos a caminar. Por otro lado, mis vecinos están recibiendo disparos día a día en sus departamentos", cerró.

Por otra parte, en el programa de servicio se contactaron con el alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, quien confirmó los hechos: "Son tres edificios los afectados, alrededor de 10 departamentos en total, y esto ocurre al atardecer, cuando ya empieza a oscurecer. Las personas que tienen luces y las cortinas abiertas, ahí se producen los disparos".