Adriana Barrientos confesó cuánto dinero le ofreció un jeque para irse a trabajar a Dubái

La siempre controvertida modelo nacional, Adriana Barrientos, encendió las redes sociales durante las últimas horas al reconocer que un jeque le ofreció mucho dinero para ir a realizar labores a Dubái tiempo atrás.

La mencionada seguramente recibió más de una vez ofertas de trabajo de todo tipo, pero las que informó ahora no pasaron inadvertidas. Cabe resaltar que las mismas eran para asistir a fiestas con esta persona, además de posar para una revista de moda.

Adriana Barrientos.

"A mí me ofrecieron ir a trabajar a Dubái de modelo por dos semanas, diez mil dólares", fue lo que partió diciendo la modelo en el programa Zona de Estrellas. Luego, añadió que: "Lo que sí me recomendaron que me portara muy bien con el jeque, para que me renovara contrato. El trabajo era sacarse fotos para una revista de moda y asistir a la fiesta con un jeque".

Por otra parte, la reconocida mujer en cuestión también aprovechó la instancia para comentar lo siguiente al respecto: "Pero era diez mil dólares, no había otro tipo de transacción. Si había otro tipo de transacción, eso era aparte. Era ir a hacer presencia… Claro, imagínate. Cómo se te ocurre. Yo tenía 24 cuando me ofrecieron eso. Me dieron la oportunidad dos veces de ir a Dubái a hacer presencia".

"De Chile han ido un montón de chicas, todas famosas de la tele, varias. No vi nada malo. De hecho han subido sus fotos y todo eso a Instagram", cerró.