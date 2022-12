Conoce la nueva vida de Adrián “Carucha” Fernández como asesor inmobiliario en Dubai

Uno de los jugadores que quedó en la memoria colectiva de todos los hinchas de Colo Colo fue el particular delantero Adrián "Carucha" Fernández, quien a 18 años de su paso por los albos ahora vive una vida alejada del fútbol en los Emiratos Árabes.

En conversación con AS Chile, el otrora futbolista reveló detalles de su nueva vida en Dubai. “Llegué a Abu Dabi a fines del 2019 y me instalé con la familia en 2020. Gracias a Dios me tocó estar acá durante la pandemia porque fue uno de los países que la manejó mejor. Vine como entrenador y estuve trabajando, hasta que uno de mis mejores amigos me propuso este tema: vendo casas y departamentos en la isla Palm de Dubai. Es una locura jamás pensada, me cambió la vida. Estoy feliz porque me reinventé“, comenzó relatando.

Adrián Carucha Fernández en Dubai.

Consultado sobre si fue difícil su adaptación, indicó que “cuando llegué, me tocó prepararme con un agente de Inglaterra y me dijo ‘mirá Adrián, no te veo futuro porque vos harás amigos y no clientes, y perderás mucho tiempo. Tu primera renta será en tres meses y tu primera venta será en un año’. Fui a encarar a mi mejor amigo y le dije ‘escúchame, este inglés de mierda me dijo que no servía. ¿Qué condiciones me viste vos, boludo?’. Él me explicó que el tema del idioma era clave. ‘Sé vos mismo’, me dijo. Empecé a llamar a amigos y así partí“.

Y desde ese momento ya han pasado dos años, asegurando que su trabajo como asesor inmobiliario fue todo un éxito. “Me fue tan bien, que otra empresa me contrató y me trajo a Dubai, donde está el mercado fuerte. Mi mujer me dijo ‘olvídate del fútbol’ porque en un par de semanas hice el salario de todo un año como coordinador de inferiores. Gané una profesión más y sentí que nuevamente puedo hacer números grandes. Antes dependía de qué laburo podía encontrar dentro del fútbol y ahora se me abrió el panorama”.

Tras ello, confesó que tiene sentimientos encontrados por haberse alejado del fútbol, aunque encontró la manera de conectar ambos mundos. “Me siento conectado con el fútbol porque le hago invertir a los futbolistas que están acá. Varios argentinos y brasileños eligen departamento conmigo y después me invitan a ver los partidos. Me convertí en el agente inmobiliario de los jugadores“, manifestó.

Finalmente, Carucha tuvo palabras sobre sus sentimientos hacia Colo Colo. “Soy hincha y veo los partidos. Colo Colo es un gran club y tuve la fortuna de vestir esa camiseta. Le metí mucha pasión, como lo hago con todo. Dejaba todo en los entrenamientos porque eran puros jugadores con un nivel muy alto, más Carucha (ríe). Yo tenía que esforzarme el doble“, cerró.