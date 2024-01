Adiós Maipú: Cathy Barriga llegó a cumplir arresto domiciliario a otro lugar

Luego de su formalización por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, y evitar la entrada a la cárcel, Cathy Barriga deberá mantenerse con arresto domiciliario. Originalmente, cumpliría con la medida cautelar en su domicilio en la comuna de Maipú. Sin embargo, durante la jornada del pasado viernes, Chilevisión captó a la ex alcaldesa llegando al lugar donde cumplirá con la orden impuesta.



Durante el pasado jueves, luego de tres jornadas de audiencia, el polémico caso de Cathy Barriga, llegó a una resolución. Tras ser enjuiciada por un desfalco cercano a los 31 mil millones de pesos en el municipio, el tribunal descartó la solicitud de la Fiscalía y no envió a Barriga a la cárcel.



El juez Hugo Salgado se refirió más tarde a la decisión del juzgado. “Tiene dos hijos, es una persona conocida y no le sería fácil eludir la acción de la justicia, me hace concluir que no amerita la prisión preventiva”, dijo respecto a la imputada. Sin embargo, el 9º Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional en contra de la ex alcaldesa de Maipú.



Cathy Barriga se va de Maipú



Según consignó Chilevisión, Barriga tenía registrado como domicilio un departamento ubicado en Maipú. Lugar donde cumpliría con el arresto domiciliario. Y, si bien la primera noche de la medida cautelar la pasó en Maipú, durante la jornada de ayer, la ex chica Mekano solicitó un cambio de domicilio a su residencia ubicada en la comuna de Peñaflor.



Las cámaras de CHV Noticias lograron captar el momento justo de la llegada de la otrora alcaldesa hasta su domicilio en la provincia de Talagante. Barriga llegó al interior de un automóvil acompañada por su marido, el diputado Joaquín Lavín “Junior”.