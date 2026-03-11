¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso

En medio del inicio de la nueva administración, José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, se refirió a las primeras propuestas legislativas que el ahora presidente, José Antonio Kast, pretende impulsar durante el arranque de su Gobierno.

Según lo consignado por Emol, respecto del trabajo parlamentario que se viene, el ministro indicó que el Gobierno ya se encuentra evaluando cuáles serán los primeros proyectos que se pondrán sobre la mesa.

"Estamos revisando, pero por supuesto vamos a ingresar la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur y vamos a continuar tramitando otros proyectos como la reforma al sistema político y la reforma constitucional de gendarmería al Ministerio de Seguridad", explicó Ruminot.

Además, abordó el proceso para definir a la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el diputado Jorge Alessandri (UDI) resultó electo como presidente de la Cámara Baja. En ese sentido, sentenció que la decisión cae exclusivamente sobre las manos del Congreso.

"Es una decisión soberana de la Cámara de Diputados y por supuesto también del Senado. Ellos han elegido sus autoridades democráticamente y por lo tanto, nosotros como ejecutivos lo que nos corresponde es acatar lo que se ha resuelto y trabajar muy armoniosamente con ambas mesas", señaló, de acuerdo con el citado medio.

Por otro lado, el secretario de Estado se refirió a los trascendidos que apuntaban a un eventual monitoreo del gobierno entrante sobre la elección de la mesa de la Cámara, abordando así las versiones que circularon en torno a ese proceso. "La información de que la Cámara de Diputados iba a ser presidida por Jorge Alessandri, yo la tenía ayer temprano, así que puede ser que el ministro Alvarado se haya pasado la noche en vela, pero probablemente por otros temas", aseguró.

Según los antecedentes revelados por el mencionado portal, el equipo de Kast habría estado atento a las tratativas previas a la votación en la Cámara, siguiendo de cerca los apoyos y negociaciones. Las mismas versiones indican que varios ministros sostuvieron conversaciones con parlamentarios como René Alinco, quien habría sido contactado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, durante las gestiones previas a la elección.

