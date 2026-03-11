¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso

¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo

¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo
Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

VIDEO | ¿Le mató la carrera? La explicación del DT de Tottenham por sacar a portero a los 17 minutos
Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

¡Pese a la especial cláusula! La millonaria cifra que se lleva Francisco Meneghini tras salir de la U

¡POLÉMICA PARA LA FIFA! Irán decidió finalmente bajar su participación del del Mundial 2026
Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de José Antonio Kast a La Moneda

"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo”: Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de Kast a La Moneda
El Despertar del Cine Chileno:

El Despertar del Cine Chileno: Un Viaje desde el Realismo Social hasta el Óscar
VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

En medio del inicio de la nueva administración, José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, se refirió a las primeras propuestas legislativas que el ahora presidente, José Antonio Kast, pretende impulsar durante el arranque de su Gobierno. 

Según lo consignado por Emol, respecto del trabajo parlamentario que se viene, el ministro indicó que el Gobierno ya se encuentra evaluando cuáles serán los primeros proyectos que se pondrán sobre la mesa.

"Estamos revisando, pero por supuesto vamos a ingresar la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur y vamos a continuar tramitando otros proyectos como la reforma al sistema político y la reforma constitucional de gendarmería al Ministerio de Seguridad", explicó Ruminot. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

¿Qué opinas sobre la elección de Alessandri en la Cámara Baja?

Además, abordó el proceso para definir a la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el diputado Jorge Alessandri (UDI) resultó electo como presidente de la Cámara Baja. En ese sentido, sentenció que la decisión cae exclusivamente sobre las manos del Congreso. 

"Es una decisión soberana de la Cámara de Diputados y por supuesto también del Senado. Ellos han elegido sus autoridades democráticamente y por lo tanto, nosotros como ejecutivos lo que nos corresponde es acatar lo que se ha resuelto y trabajar muy armoniosamente con ambas mesas", señaló, de acuerdo con el citado medio. 

Por otro lado, el secretario de Estado se refirió a los trascendidos que apuntaban a un eventual monitoreo del gobierno entrante sobre la elección de la mesa de la Cámara, abordando así las versiones que circularon en torno a ese proceso. "La información de que la Cámara de Diputados iba a ser presidida por Jorge Alessandri, yo la tenía ayer temprano, así que puede ser que el ministro Alvarado se haya pasado la noche en vela, pero probablemente por otros temas", aseguró. 

Según los antecedentes revelados por el mencionado portal, el equipo de Kast habría estado atento a las tratativas previas a la votación en la Cámara, siguiendo de cerca los apoyos y negociaciones. Las mismas versiones indican que varios ministros sostuvieron conversaciones con parlamentarios como René Alinco, quien habría sido contactado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, durante las gestiones previas a la elección.

Te puede interesar: VIDEO | ¡Primera victoria de Kast! El nuevo Presidente asegura el control de la Cámara de Diputados

NOTAS DESTACADAS

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo

¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo
Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

VIDEO | ¿Le mató la carrera? La explicación del DT de Tottenham por sacar a portero a los 17 minutos
Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

¡Pese a la especial cláusula! La millonaria cifra que se lleva Francisco Meneghini tras salir de la U

¡POLÉMICA PARA LA FIFA! Irán decidió finalmente bajar su participación del del Mundial 2026
Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de José Antonio Kast a La Moneda

"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo”: Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de Kast a La Moneda
El Despertar del Cine Chileno:

El Despertar del Cine Chileno: Un Viaje desde el Realismo Social hasta el Óscar
VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¡Primera victoria de Kast! El nuevo Presidente asegura el control de la Cámara de Diputados
VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera
Jugador de Colo Colo aumenta su valor.

¿Buen negocio? El jugador de Colo Colo que está a préstamo y ahora vale 18 veces más caro en el mercado

¿Sabe cosas? Johnny Herrera revela el importante quiebre que hubo entre el plantel y Meneghini en U de Chile

VIDEO | ¡El fin de una era! La emotiva despedida de Gabriel Boric desde La Moneda

EN VIVO | ¡CAMBIO DE MANDO! Todos los detalles del traspaso presidencial entre Boric y Kast
Nicolás Córdova con problemas en La Roja.

Comenzaron los problemas para Córdova: figura de La Roja se lesiona y queda descartada para la doble fecha FIFA
Vuelta a clases

Vuelta a clases en Chile: Enfrenta las brechas y la organización familiar con el apoyo académico de vanguardia
Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver.

Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver en vivo la ceremonia
Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

Charles Aránguiz preocupa a todos en U de Chile por su desgarro: estará un largo tiempo lejos de las canchas