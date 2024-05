¡Acusó agresión! habla mujer que empujó a anciano a río en Linares

A través de redes sociales se ha vuelto viral el registro de una mujer empujando a un adulto mayor a un río en Linares, específicamente en el Camping Achionda, en la ribera del Río Achibueno. La discusión entre estas personas habría ocurrido ya que el hombre ingresó a una "propiedad privada" para poder acceder al río.

Según la información oficial, una familia paseaba por la rivera del río cuando se enfrascaron en una discusión con una mujer que se identificó como dueña del terreno y que tras un episodio de furia empujó al adulto mayor de la grabación al agua. Cabe mencionar que tras las repercusiones que generó el video, las personas involucradas han entregado su versión de los hechos.

¿Qué señaló la mujer involucrada?

“Yo venía bajando de mi casa y encuentro un auto estacionado. Le pedí que por favor sacara el vehículo de ahí, porque estaba obstaculizando la entrada. Y el viejo me dijo ‘quién soy voh, ¿cuál es tu nombre?’” contó la mujer a T13. Así mismo señaló que las personas la ignoraron y fueron a hacer un picnic, lo que los enfrascó en una tensa discusión que terminó con el video viral.

Bajo esta misma línea apuntó. “Yo quedé abajo de él, él estaba encima mío, era mucho más grande que yo, y me tiró combos y un bolso acá en la pechugas. Me dolió. Y cuando pude sacármelo de encima, lo empujo porque ya me tenía chata” dijo. Sin embargo, el afectado, Miguel Benavente relató todo lo contrario. “Había un portón de fierro, nosotros paramos ahí, había una puerta al lado. Entramos caminando y cuando íbamos llegando al río mi señora me dice ‘oye, hay una señora gritando’” declaró el hombre.

“En ningún momento la toqué, yo le hacía con la mano, porque ella me empujaba para que nos fuéramos. Yo le dije ‘no me voy a ir para afuera, estamos a la orilla del río, vinimos un ratito no más’” cerró. Sobre lo mismo, la municipalidad de Linares anunció acciones legales. “Debemos luchar contra la intolerancia y resguardar a nuestros adultos mayores. Don Miguel Benavente no está sólo, por eso la Municipalidad de Linares, encabezada por su alcalde Mario Meza, tomará acciones legales contra la mujer que empujó a don Miguel a las aguas del Río Achibueno” afirmaron.

