Acusan que Desarrollo Social manipula los ingresos de familias pobres para que no reciban bonos

Son muchas las denuncias que se han registrado hasta ahora con respecto a la ‘discriminación’ que sufren algunas familias al momento de serles asignados los beneficios decretados por el gobierno como parte de la ayuda ofrecida por la pandemia dada por covid-19.

Según documentación obtenida de parte del Registro Social de Hogares se puede comprobar que el ingreso familiar formal se les está siendo asignado automáticamente -y que los imposibilita de acceder al IFE al situarlos sobre el 40% más vulnerable- es notoriamente superior al que reciben efectivamente, si es que reciben alguno. Esto verificado por las diversas denuncias recibidas en cuanto al tema.

Además, se suman cientos de reclamos realizados en redes sociales durante el martes 16 de junio, todos de un tenor similar: denunciando que su RSH había sido modificada y que aparecían con ingresos superiores a los reales, quedando fuera de la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia.

Cabe señalar que el pasado 16 de junio, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados sesionó hasta pasadas las once de la noche para votar sobre el ingreso de emergencia que anunció el presidente Sebastián Piñera hace unos días.

En esta sesión fueron varios los diputados que consultaban las denuncias realizadas, donde aseguraban que en varios registros, los datos ingresados aparecían modificados unilateralmente, lo que conllevaba a que algunos fueran excluidos del beneficio.

Ante la pregunta, el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, dio la palabra a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.

“Respecto al tema del cambio arbitrario de la clasificación socioeconómica, vuelvo a insistir que estamos anclados en un sistema de Estado, no del gobierno de turno no más. Este sistema tiene ya cinco años, y efectivamente lo que se va incorporando es información de los procesos administrativos", afirmó Candia.

"Y si bien la clasificación socioeconómica se alimenta de los registros administrativos, la última palabra siempre la tiene la persona, siempre la tiene la familia. Esto no es producto de la emergencia, por eso si hay personas que les aparece un ingreso que no tienen, la persona puede rectificarlo, siempre puede cambiar su situación y lo cual hoy día se hace aún más pertinente. Podemos revisar el caso a caso, las situaciones, siempre estamos disponibles a conversar los casos con ustedes, en general esto no se hace arbitrariamente”, complementó la autoridad respecto de un trámite que habitualmente tarda entre 30 y 45 días.