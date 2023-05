Acusan al presidente de Bolivia de haber regalado otra vez un auto robado en Chile

Este viernes surgió una nueva denuncia en contra del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien habría donado un segundo automóvil robado en Chile.

Fue la congresista Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana, la encargada de realizar la denuncia que data del 3 de junio del año pasado, cuando el mandatario boliviano regaló a la Asamblea Legislativa de su país un auto que habría sido sustraído desde nuestro país.

Nayar hizo la acusación después de revisar el chasis, tras exigir al Ministerio de la Presidencia una nómina con todos los vehículos regalados a entidades del Estado.

Posteriormente, un chileno identificado como Cristopher Moreno aseguró ser el dueño y dijo que el robo ocurrió afuera de su casa en Antofagasta hace tres años y medio.

“Hice la denuncia, lo mantuve buscando por mucho tiempo en Chile y fue imposible encontrarlo. Todos sabemos que la mayoría de los vehículos pasan a Bolivia y por el dato de un amigo yo ya sabía que estaba en Bolivia. Igual estuve viajando en Chile, me moví por varias ciudades, gasté mucho dinero, hasta que hoy (jueves) me llamaron del Grupo de Búsqueda de Vehículos y me dijeron que encontraron el vehículo”, comentó Moreno al medio boliviano Red Uno.

La situación se suma a la denuncia de que Arce le regaló al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) un vehículo robado en Chile, en 2018.

En este caso fue Hugo Bustos, fundador de la ONG chilena Grupo Vehículos Robados (GVR), quien explicó a lun.com que descubrieron que la máquina modelo Toyota RAV4 había sido robada debido a que tenía el distintivo de una automotora nacional.

El mandatario boliviano no ocultó su molestia por haber hecho ese regalos. El vocero presidencial Jorge Richter aseguró que el jefe de Estado “ha recordado a sus colaboradores, a los ministros, que ‘quiero los nombres y los apellidos de los responsables sobre mi escritorio’”.

En tanto, Luisa Nayar exigió la salida de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. “Se denota que una vez más dejan en vergüenza al país al tener el Presidente repartiendo y destinando a las instituciones públicas vehículos robados”, señaló al medio local El Deber, afirmando que en su Ejecutivo se creó una “concesionaria de autos chutos y robados”.