Acusan a Chilexpress de extraviar encomienda con biopsia de paciente oncológico

Una grave denuncia realizó una familia de la comuna de Hualpén, región del Bio Bio, quienes denuncian a la empresa de encomiendas Chilexpress de extraviar un paquete que contiene la biopsia de un paciente oncológico.

Carolina Farías, relató a Canal 9 los difíciles momentos que han enfrentado tras no obtener una respuesta concreta sobre el destino de la biopsia de su madre.

“Se trata de una situación familiar muy compleja”, relató la mujer, indicando a Canal Regional que el examen fue enviado el miércoles 26 de mayo desde Concepción con destino a Santiago.

“Se envió por Chilexpress en un envío prioritario, se pagó el valor más alto de la encomienda para que llegara al día siguiente a Santiago. Iba dirigido al laboratorio donde se va a realizar un análisis genético de las mutaciones de esta biopsia (…) que finalmente va a determinar cuál es el tratamiento a seguir, si quimioterapia oral o inyectable”, comentó Farías.

Además, indicó que como familia tuvieron que hacer la extracción de estas muestras y el envío directo a la capital. “Nos mencionaron que era un procedimiento sumamente seguro, que muchas familias de Concepción tienen que hacerlo. Y lo hicimos con todas las indicaciones y rigurosidades que merecía”, agregó.

Sin embargo, al revisar el estado de la orden de transporte el envío aparece como recepcionado y en tránsito en la comuna de Providencia, que es el destino de la encomienda.

Al pasar los días, desde el miércoles 26 al viernes 28 de mayo, notaron que las muestras no habían sido recepcionadas por el laboratorio, por lo que pensaron que llegarían el lunes 31 de mayo.

“Pero el lunes no llegó y empezamos a entrar en pánico porque es una situación delicada, se trata de la salud de una persona, de la vida de una persona. Nos angustiamos mucho y comenzamos a hacer gestiones”, afirmó Carolina con preocupación.

Te puede interesar: ¡Insólito! Virginia Reginato no asumiría su cargo como concejal de Viña del Mar

Según comentó la mujer, un familiar que vive en Santiago se contactó con un trabajador de Chilexpress en el centro de distribución, mientras ellos en Hualpén también se dirigieron a las dependencias en Concepción para consultar qué fue lo que pasó, expresando que -hasta el momento- “nadie nos da una solución”.

Tras no obtener resultados, se hizo un reclamo formal el día miércoles 2 de junio y la única respuesta que han obtenido por parte de la empresa es la solicitud de los datos bancarios para realizar una indemnización.

“Nosotros no queremos que nos indemnicen, lo que queremos es que ese paquete aparezca porque es una biopsia irrecuperable. Es decir, tendríamos que gestionar una nueva operación para que extraigan la muestra y enviarla a Santiago otra vez, y técnicamente es imposible”, explicó la profesional.

Por la situación delicada en la que se encuentra su madre, Carolina comentó que habían mantenido en silencio todo lo ocurrido, pero con la desesperación de que estas muestras aparezcan decidieron publicar e iniciar una campaña en redes sociales para que se comparta la historia y se pueda llegar a una solución concreta.

“Mi mamá está con una situación psicológica muy compleja porque ella confiaba en que los resultados iban a estar pronto y las muestras están perdidas”, enfatizó Carolina con angustia, resaltando que esta es una situación de vida o muerte.

Al ser consultada por el estado de la muestra y si esta aunque aparezca seguirá siendo útil para los exámenes pactados, Carolina indicó que se contactaron con el laboratorio en el que fueron tomadas, desde donde les explicaron que la muestra va protegida y sellada, por lo tanto tendría una duración indefinida.

A esto se suma que la madre de Carolina no puede hacerse otra biopsia porque -según explicó- ya fue operada, la muestra se extrajo y se sacó más del 90% del tejido, lo que haría imposible la repetición de este procedimiento.

Te puede interesar: [VIDEO] Abuelita dejó como mentirosa a Diana Bolocco en pleno despacho del Mucho Gusto

Por eso, insiste que no buscan una indemnización sino que aparezca la encomienda. “Desde Chilexpress nos informan que si no aceptamos la indemnización que nos ofrecen se desestima el requerimiento y no se sigue el curso, entonces nos ponen entre la espada y la pared“, sentenció la mujer, indicando que iniciaran las acciones legales que correspondan con el apoyo del Sernac.

Respuesta de Chilexpress

A través de un comunicado, desde Chilexpress indicaron que “lamentamos el caso expuesto por Carolina y que la encomienda no haya llegado a destino en el tiempo planificado. Agotaremos todas las instancias de búsqueda de manera de poder concreta la entrega en el laboratorio de destino”.

Sin perjuicio de anterior, llamaron a “nuestros clientes a no enviar muestras biológicas por medio de nuestros servicios, ya que su transporte se encuentra expresamente prohibido en las normas y contratos vigentes, y solo debe ser realizado por entidades y con procesos especializados”.

Para finalizar, aseguraron que “colaboraremos activamente en buscar una solución a este caso”.