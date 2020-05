Acusan a Cathy Barriga de tomar odiosa decisión contra trabajadores que se negaban a participar en sus bailes

Una grave denuncia fue realizada por un grupo de exfuncionarios de la municipalidad de Maipú contra Cathy Barriga.

Fue a través de un reportaje donde según estos trabajadores, existe un grave y tenso ambiente de trabajo en la comuna donde la alcaldesa se ejerce como edil, al parecer tiene una estricta postura a la hora de incluir a sus colaboradores en sus bailes y presentaciones.

“Si tú no bailas con ella, se lo toma como una afrenta personal. Lo mismo pasa para los eventos, a mí me daba una vergüenza gigante, pero tenías que bailar o te costaba la pega. O es hacer el ridículo junto a ella o no te queda de otra”, detalló una exfuncionaria, que estuvo con Barriga entre 2017 y 2019.

Funcionarios activos actualmente sostienen que a pesar de que en su contrato no figura la participación en estas actividades, muchos de los que se negaban a participar en ellos, eran posteriormente despedidos.

Unas de las últimas polémicas que se vivió en la alcaldía de Maipú ocurrió el pasado 01 de mayo, que fue cuando se viralizaron los bailes de TikTok de Barriga junto a la Brigada Epidemiológica de Aislamiento Social. Según cuentan los entrevistados, este es el grupo más fiel de la jefa comunal y es el que justamente la acompaña en todo.