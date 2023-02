Famosa actriz mexicana realiza grave denuncia en contra de Cristián de la Fuente

La reconocida actriz mexicana, Karyme Lozano, lanzó una grave denuncia en contra del actor nacional Cristián de la Fuente, tras ser invitada a un programa por Youtube con Mara Patricia Castañeda, instancia donde dialogó sobre el rostro chileno. La entrevista fue encontrada por Cecilia Gutiérrez , quien filtró algunos momentos interesantes mediante un live en redes sociales.

La pareja es recordada tras trabajar juntos en 2005 en la teleserie Soñar no cuesta nada, y después lo hicieron nuevamente en 2013 con la novela Quiero Amarte. Fue allí que se habrían dado algunos problemas entre ambos, los que terminaron aparente acoso y bullying. "No voy a hablar mucho de este tema, porque todavía estoy trabajando en ello, sanando muchas cosas", indicó la actriz.

"Yo trabajé con él en una novela hace mucho tiempo en Miami, y todo estuvo bien ahí. Luego pasó el tiempo y trabajamos en una novela hace 9 años y no estuvo nada bien. Entonces, es algo que yo no he hablado con nadie porque soy cuidadosa, porque no sé cómo decirte. Todo lo que te puedas imaginar, incluyendo otra cosa que estoy trabajando, que estoy sanando, que a lo mejor nunca lo voy a hablar al público", dijo sobre el chileno.

Te puede interesar: Los fogosos y tóxicos mensajes que Cristián de la Fuente le envió a su nueva amante en México

Cristián de la Fuente.

"Hay personas que tienen esta dualidad, que pueden ser encantadores y verse divinos con alguien, y de pronto tener la otra (cara de) oscuridad. De pronto fue ataque tras ataque, al grado que, pues llegué a hablar a niveles altos, pero no tan claramente como debí haber hablado, no fui muy específica, nunca había vivido una cosa así en mi vida, hay gente que es mala. Puso en mi contra a mucha gente, hasta medios", señaló.

"Trató de poner a actores en mi contra, nunca lo logró, pero sí me quemó, gente que no me conocía a lo mejor llegó a dudar, yo lo único que digo es que Dios lo bendiga", cerró Karyme Lozano en su testimonio.