¡Ácido mensaje! Daniel Stingo arremete en contra auditor

El abogado Daniel Stingo arremetió con todo en contra de un auditor de “La Voz de los que Sobran” por dejarle un ácido comentario. La situación ocurrió en medio del debate por el Caso Convenios y la detención de Daniel Andrade a quien se le acusa de corrupción y traspaso de fondos indebidos por alrededor de 460 millones de pesos. “Le hago una pregunta al señor Stingo”, señaló el auditor.



El vecino de Cerrillos, llamado Eduardo, le dejó una crítica a Stingo. ¿Dónde está la plata? ¿El trabajo se hizo? No, poh. Entonces claro que hay delito, señor. Déjense de mentir, señor Stingo, hasta cuándo. Si no está ejecutada la plata y te quedaste con la plata, hiciste apropiación indebida de fondos. ¿A quién querí engañar Stingo?”, dijo.



Daniel Stingo arremete en contra auditor



Tras leerle el mensaje, el abogado no dudó en responder. “Don Eduardo, Democracia Viva devolvió 300 millones de los 400 y tantos. ¿Se hizo el trabajo? Es lo que está en discusión. Lo que se está discutiendo es que los papeles de Democracia Viva dicen que sí hicieron la pega, entonces el Ministerio Público va a tener que probar que no se hizo”, reaccionó.



Bajo esta misma línea agregó. “Don Eduardo, primero, la plata se devolvió en su gran mayoría; segundo, se está discutiendo. Y la propia acusación dice que se pagó en sueldos. ¿A usted le pagan sueldo? Supongo que sí. Bueno, la plata se paga en sueldos”, declaró.



“Entonces, parece que el trabajo se está discutiendo. Si no se hizo, cuando los condenen, será porque se llevaron la plata al bolsillo, pero eso no se ha probado. No me diga mentiroso, investigue un poco más”, le aconsejó al seguidor del programa quien no se volvió a referir al tema ni les dejó un nuevo mensaje.

🚨🚨URGENTE🚨🚨Cuando abres el micrófono a tus auditores y en la cara te dicen “Deja de Mentir Stingo”!!😂😂cuando el panel de La Voz de Los Que Sobran defendía a morir a Democracia Viva y su robo de platas públicas. URGENTE si ellos votan #EnContra hay que votar #AFavor pic.twitter.com/ydXxO2iyHk — Pato Verde (@Patitoo_Verde) December 15, 2023