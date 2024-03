A través de un reportaje mostrado por el matinal Contigo en la Mañana, se expuso al alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz por uso indebido de recursos públicos y una acusación de abuso sexual que puso la modelo Sandy Boquita hace 10 años. En la nota mencionada, se logró dar con una grabación que confirmó lo denunciado por la Argentina, en donde se ve al edil tocando a Sandy sin su consentimiento.



Debido al revuelo del reportaje, es que el matinal decidió dirigirse hasta la comuna de Colbún y entrevistó en vivo al alcalde, quien se mostró bastante reacio y en varias oportunidades esquivó las preguntas de los conductores del programa. Frente a esto es que, Rodríguez se molestó y se fue con todo en contra del personaje político que no entregó mayor información; ni de las acusadiones en su contra por la gestión municipal, ni sobre la denuncia de violencia sexual.



¿Qué le dijo JC Rodríguez al alcalde de Colbún?



“¿El alcalde está consciente de que Sandy Boquita va a tomar acciones legales?”, fue una de las primeras preguntas que le lanzaron desde el estudio, frente a lo que Muñoz respondió: “No me voy a referir a ese tema”. Sin embargo, luego se refirió a que incluso le parecía un honor aparecer en un reportaje de televisión lo que generó indignación en el conocido periodista.



“Yo soy admirador de los reportajes y siempre me pregunto ‘¿cuándo me va a tocar a mí?’, porque los alcaldes siempre estamos expuestos (…) Y a lo mejor va a ser tonto lo que voy a decir Julio César, pero he tenido el honor de que soy conocido a nivel de país, por lo que usted diga, da lo mismo, pero un alcalde de 25 mil habitantes entre 174 comunas que sea importante para un canal de televisión, aunque no lo crea me hace sentir bien”, dijo el político.



Frente a esta reflexión, Rodríguez no pudo ocultar su enojo. “Cómo se va a sentir bien con estas imágenes que estamos viendo de Sandy Boquita, debería pedir disculpas, mire la estupidez que está diciendo ante todo Chile, mire por lo que siente orgullo” dijo el comunicador mencionando que “por último (diga que) se sobrepasó, que estaba tomado, dar alguna explicación, se está riendo de todas las mujeres de todo el país, se pasó Alcalde”.



A pesar de estos descargo, el alcalde siguió respondiendo de broma irónica y burlesca. Además, le dijo al periodista que si quería hacerle más preguntas que animará un show municipal y que le había gustado la discusión porque le recordó el enfrentamiento de Rodríguez con el polémico Pastor Soto.

