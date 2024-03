En una entrevista para el matinal Contigo en la Mañana, la hermana gemela de Katherine Yoma, Karina, narró algunas de las burlas y hechos de acoso que habría realizado una alumna en contra de la docente que en 2023 denunció los hechos al consejo escolar. Así mismo la mujer, quien también es profesora, acusó que la Escuela D-68 José Papic Radnic no siguió los protocolos correspondientes para ayudarla.



Por otro lado, Karina mencionó que los principales responsables tras la muerte de su hermana eran los padres de la menor que molestaba a Katherine. “Los responsables son los padres de la estudiante agresora. Yo soy profesora y sé lo que estoy diciendo. Pero eso no libra de responsabilidad a la estudiante, porque ella amenazó de muerte a Kathy no solo una vez; más de una vez”, declaró según Cooperativa.



¿Qué cosas le hizo la alumna a la profesora que se quitó la vida?



“Hizo cosas muy bizarras como traer cucarachas al colegio, las dejaban en la mesa. Y con otras amigas también exponían que querían a Kathy muerta”, contó Karina sobre la estudiante que acosaba, junto a su madre, a la profesional. “Es una cadena de eventos desafortunados. Si nosotros rompemos un eslabón, podemos revertir la historia. Lo último que Kathy me dijo fue ‘buen día bebé' y no me respondió más. Yo espero que me dé buenos días, pero hoy son los más amargos de mi vida”, dijo.

“Nos dejas sin palabras”, respondieron los conductores del matinal, JC Rodriguez y Monserrat Álvarez. “Ella era muy correcta. Es difícil lo que voy a decir, pero un padre que nos conoce, dijo ‘esta es la mejor protesta de Katherine’, y aunque nos duela, es la mejor protesta. Ella tenía muchas causas, se van con ella muchos ideales. Y los responsables tienen que asumir sus responsabilidades”, continuó la hermana.



Así mismo, destapó otro hecho que debió enfrentar su hermana. “Ningún profesor merece, por ejemplo —voy a decir un hecho que a Katherine le afectó bastante—, dar un discurso por el Día del Estudiante a sus amados estudiantes y que esta misma estudiante agresora abriera un audios con gemidos de sexo, dañando la honra y dignidad de la persona y de sus compañeros también”, cerró.