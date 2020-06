Abogado sale a aclarar sobre el Aguinaldo de Fiestas Patrias debido a la extensión del Estado de Excepción

Tras el anuncio dado por el Gobierno el pasado lunes sobre la extensión del Estado de Excepción Constitucional en el país como consecuencia de la pandemia dada por coronavirus, donde se determinó que éste se extenderá a lo menos por 90 días más, lo que significaría una extensión hasta el 18 de septiembre; fecha justa donde se celebran las Fiestas Patrias en el país.

Es lógico pensar e internalizar que estas fiestas no podrán ser celebrada, pero a muchos les surge la duda sobre que pasará con los beneficios que otorgan algunas empresas a sus trabajadores: como las cajas de alimentación y los aguinaldos.

El abogado Rubén Santander explicó que la ley establece que: “El aguinaldo de Fiestas Patrias tiene el carácter de remuneración. Si se encuentra pactado en un contrato colectivo, en un convenio colectivo, o en un contrato individual de trabajo, es obligatorio el pago para su empleador en la fecha acordada y el monto acordado”.

Hecho que fue constatado por la Dirección del Trabajo, quienes explicaron que, si no existe un acuerdo entre trabajadores y empleador para la entrega de dicho aporte, y no ha sido entregado en otra oportunidad, este último no está obligado a realizarlo.