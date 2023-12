Una nueva jornada de juicio por el caso de Narumi Kurosaki, Nicolás Zepeda declaró y volvió a insistir en su inocencia sobre la desaparición de su expareja en 2016. Ante sus declaraciones el abogado de la familia, Randall Schwerdorffer, perdió la paciencia y lo frenó en seco tratándolo de mentiroso. Cabe destacar que varios testimonios en su contra lo condenaron en un primer proceso judicial a 28 años de cárcel.



Recordemos que, durante las últimas horas se expuso como prueba en el tribunal la declaración del primo de Zepeda, Juan Felipe Ramírez, quien señaló que su familiar lo había visitado en España justo después de la desaparición de Narumi y que le realizó preguntas sobre asfixia y muerte por ahorcamiento. Frente a esto, el chileno condenado negó haber realizado ese tipo de consultas y aseguró que él es una persona muy curiosa que constantemente se hace preguntas sobre diversos temas.

Abogado de la familia de Narumi explota contra Nicolás Zepeda



Mientras Zepeda era interrogado por la defensa de la familia de Narumi, uno de los abogados que lleva el caso explotó al escucharlo decir que era inocente. En concreto el representante le consultó por qué no había llamado a Narumi tras dejar Francia. “Eso es incorrecto. Intenté llamarla por Line”, respondió el condenado.



Ante esto Schwerdorffer respondió molesto. “¡Señor Zepeda, usted es un mentiroso! Tú, que deseas tanto ayudar a la policía a encontrar a Narumi, ¿por qué no vienes a Francia, cuando no tienes nada que reprocharte, por qué bloquear tu extradición durante tres años?”.



“Soy inocente, no soy responsable, sé muy bien que esta acusación es falsa. Soy inocente, no soy responsable de la desaparición de Narumi. Luego me pongo a disposición de los consejos de mi abogada de Chile”, respondió el acusado quien busca reducir su condena en la cárcel.