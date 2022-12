Abogado de Byron Castillo insistirá en anular el fallo contra el jugador ecuatoriano

Luego que Chile triunfará parcialmente en la demanda que interpuso ante Ecuador en el TAS por el Caso Byron Castillo, el abogado del jugador nuevamente volvió a la carga para asegurar que intentarán anular el falló que lo imposibilitó de jugar el Mundial de Catar 2022.

“No comparto, pero entiendo que no se convocara. A mí criterio y el de bastante juristas con los que analizamos el caso, Byron Castillo era y sigue siendo convocable”, sostuvo al respecto Holguín, en conversación con medios ecuatorianos.

En la misma línea, el abogado de Castillo explicó que “ahora estamos esperando el fundamento de la decisión para saber si afecta al jugador de alguna forma. Si no era parte, no se le puede afectar. Y si la nacionalidad no estaba en cuestión, sino un criterio de elegibilidad y mañana salen con algo de que no es ecuatoriano, tenemos que presentar el recurso porque afecta su carrera”.

Tras ello, Holguín aseguró que aún se puede revertir el fallo del TAS en cuanto a la resta de puntos para Ecuador en el arranque de las próximas eliminatorias. “Eso lo tendrá que responder el abogado de la federación, pero debería ser parte de un recurso ante el Tribunal Federal Suizo”, indicó.

Por lo mismo, indicó que “consideramos que el TAS se ha tomado atribuciones que no le competían, ha resuelto sobre cosas que nadie le ha pedido”.

Ante esto, Andrés Holguín planteó que “Ecuador y Byron tienen el derecho a acudir al Tribunal Suizo si notamos que se ha violentado el derecho al debido proceso. A mí criterio, el de la federación sí. Por Byron no sé porque no tenemos el fallo completo para saber si se ha dictado algo que afecte al jugador”.

“Nadie los puso a resolver el lugar de nacimiento del jugador, sino que única y exclusivamente si la federación utilizó un jugador que no era ecuatoriano en las eliminatorias. Ellos mismos resuelven que el pasaporte y nacionalidad está resuelta por el estado ecuatoriano y por otro lado lanzan una resolución que nadie pidió”, agregó.

Para cerrar, el abogado advirtió que: “Esperaremos a que llegue la resolución. Tienen hasta tres meses. (El proceso) empezó en mayo y terminó en noviembre. Instancias quedan para presentar un recurso de nulidad”.