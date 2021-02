Abogado anunció que presentará nueva querella penal contra el Presidente Sebastián Piñera

La acción será presentada por el abogado Luis Mariano Rendón presentó una querella en contra del Presidente Sebastián Piñera.

Un nuevo problema enfrenta el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ya que fue denunciado penalmente tras quitarse la mascarilla durante la ceremonia de la primera vacunación contra el Covid-19, en la comuna de Futrono, Región de Los Lagos.

Recordemos que el jurista ya había denunciado penalmente al Jefe de Estado por no cumplir con las normas sanitarias en Cachagua y Los Andes.

Esta vez, los antecedentes entregados ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos, indican que Piñera se quitó la mascarilla en la actividad para dar un discurso, en un espacio cerrado y a poca distancia de la primera persona que recibió la vacuna Sinovac en Chile, Ernestina Godoy de 93 años.

Por otra parte, Rendón comentó a través de su cuenta de Twitter que: "Uno ya no sabe si S.E el Pdte de la República, don @sebastianpinera, es tonto o absolutamente inescrupuloso. Reincide en violar norma sanitaria al no usar mascarilla, poniendo en riesgo a adulta mayor, todo para mejor escenografía de su show. Lo he vuelto a denunciar a la justicia".