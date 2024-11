“Chateaba mientras violaba”: abogada de Jorge Valdivia alza la voz tras impactante antecedente

La abogada de Jorge Valdivia Paula Vial decidió alzar la voz sobre un nuevo antecedente que filtró la Fiscalía durante los últimos días sobre su cliente Jorge Valdivia. En concreto, el ente investigador señaló que el exjugador habría conversado por chat con la diputada Maite Orsini mientras mantenía relaciones sexuales con su presunta víctima.

Fue en una entrevista radial que la vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la abogada Pamela Valdés declaró que Valdivia interactuó por Whatsapp con Orsini mientras tenía relaciones sexuales no consentidas con una de sus denunciantes, lo que habría dejado a la parlamentaria como testigo en la investigación.

¿Qué dijo la abogada de Valdivia sobre esto?

Vial declaró para T13 Radio que “la aparición de Maite Orsini en la investigación no tiene ninguna relevancia” y tildó el comportamiento del Misterio Publico frente al caso de una “farandulización”. “Que ellos hayan chateado esa noche, no tiene ninguna, absolutamente ninguna, relevancia para efectos de los hechos” remarcó la defensora de Valdivia.

Sobre la misma, la profesional declaró que era “una barbaridad” lo que había dicho la vocera en el programa. “Me parece gravísimo lo que dijo la vocera del Ministerio Público el otro día, de que Jorge habría estado chateando con Maite Orsini mientras cometía el delito, es decir, ‘chateaba mientras violaba’ a la primera denunciante, eso es lo que ella está diciendo, ¡es una barbaridad!” comentó.

Finalmente explicó que “no sólo porque eso no es efectivo, no apareció en la investigación, no apareció en la audiencia, es un sinsentido, sino también porque instala una idea equívoca de cómo podrían haber ocurrido los hechos y cómo se comporta Jorge Valdivia” lanzó.

