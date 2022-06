“A todo cachete”: Yamna Lobos impactó a sus fans con osado destape en Instagram

La bailarina publicó una serie de sensuales postales en ropa interior, las cuales no pasaron desapercibidas en el ciberespacio.

La querida bailarina nacional, Yamna Lobos, sorprendió a todo el mundo de las redes sociales al publicar una serie de interesantes y coquetas fotografías en su cuenta personal de Instagram.

La artista, que suele subir registros de su vida familiar y de los programas en los que participa, publicó las instantáneas que dejó poco y nada para la imaginación. La ex chica Rojo se lució con un postal en ropa interior, en la cual posa coquetamente frente a un espejo.

“Estuve pensando si subía o no estas fotos, pero como dicen por ahí después de esta vida no hay otra. Además mi marido dice que me veo súper bien..”, escribió.

“Literal a todo cachete jajajajjajajajaja”, bromeó la influencer junto a un par de emoticones de risas. “Buenas noches”, remató.

Como era de esperarse, la publicación de inmediato generó revuelo entre sus fans en Instagram, donde le llovieron los elogios. “Estupenda”, “alto nivel”, “pero qué regia”, “eres guapísima”, “la que puede puede” y “ultra rica” fueron algunos de los más de 240 comentarios que le dejaron.