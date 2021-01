¿A qué mierda viniste?: Ministro Delgado fue encarado en velorio de agricultor asesinado

El titular del Interior vivió un tenso momento al intentar ingresar al lugar en el que se velaba a Orwal Casanova, quien falleció el jueves tras recibir un impacto de bala fuera de su fundo en la comuna de Victoria.

Un tenso momento vivió el ministro del Interior ,Rodrigo Delgado, durante su visita a la región de La Araucanía. El secretario de Estado fue encarado al momento de intentar ingresar al lugar en el que se velaba al agricultor y militante UDI, Orwal Casanova, quien falleció el jueves tras recibir un impacto de bala en el rostro, mientras se encontraba fuera de su fundo en el sector Selva Oscura de la comuna de Victoria.

Cuando llegó al lugar del velorio, Delgado comenzó a saludar a las personas que estaban en la entrada del recinto. En ese momento, un hombre comienza a encararlo, lo que fue captado por las cámaras de Meganoticias.

"Es una verdadera ofensa la que usted hace al venir para acá ¿A qué viene? ¿A qué viene ministro? No lo queremos ver", partió diciéndole el hombre evidentemente alterado con la presencia de Delgado en el lugar. "¡¿A qué viene, carajo?!. No lo voy a escuchar porque usted es un carajo", insistió.

"Está bien, está bien, tranquilo. Pero conversemos", respondió el ministro del Interior, ante lo que el hombre prosiguió con su molestia hacia Delgado. "No lo voy a dejar entrar. Si entras te voy a aforrar, que te quede claro", le advirtió.

"No, si no necesito conversar contigo, carajo. Nadie quiere conversar contigo", retrucó el hombre que antes de ser tranquilizado por otra persona presente en el lugar, lanzó lo siguiente: "¿qué vienen a hacer estas cagadas aquí? Puras promesas, puras mentiras. Toda la vida lo mismo".

"¿A qué mierda viniste?"

Después de que el primer hombre que encaró a Delgado se retiró del lugar, el ministro del Interior intentó dialogar con otro presente. "Si es incómoda la presencia no queremos causar ningún problema. Aquí nosotros queremos venir a manifestar las condolencias, no queremos generar ningún tipo de inconveniente", expresó el ex alcalde de Estación Central.

"Si sintieras algo ven, pero a qué mierda viniste. Lamentablemente yo se lo dije al Presidente, no sirven las condolencias, sino que actúen. Que se pongan los pantalones, lo que está ocurriendo aquí es culpa del Gobierno. Se lo dije a Sebastián Piñera porque lo conozco: ponte los pantalones", fue la respuesta que recibió Rodrigo Delgado por parte del segundo hombre que lo encaró en el velorio de Orwal Casanova.