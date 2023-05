"¡A la gente no me la dejen fuera nunca más!": el furioso descargo de Neme por prohibición a iquiqueños en acto del 21 de mayo

Con un directo mensaje, el periodista José Antonio Neme abrió una nueva edición del matinal Mucho Gusto de Mega.

Esta vez, el comunicador se refirió a la controversia que se generó en Iquique debido a la supuesta prohibición de ingreso que afectó a los vecinos y vecinas que quería presenciar el desfile del 21 de mayo.

En su estilo, Neme se sumó a las críticas por la lejanía del público en el desfile conmemorativo a los Héroes Navales.

En redes sociales, distintos usuarios dieron cuenta de esta situación, compartiendo imágenes y videos donde queda en evidencia la molestia ciudadana.

El Gobierno no deja ingresar a los iquiqueños a disfrutar de una de sus fiestas más importantes como es el desfile a las Glorias Navales. Solo se puede acceder con invitación. INCREÍBLE.#Iquique #Tarapacá #21DeMayo #GloriasNavales pic.twitter.com/woc405MD9i — Natan Olivos N. (@natanolivos) May 21, 2023

“Mal por la gente de Iquique que no la dejaron pasar”, manifestó el rostro de Mega, que no dudó en acercarse a la cámara para compartir un descargo sin filtro.

“¿Por qué no dejaron pasar a la gente? Porque te voy a decir una cosa: la gente es que la que te da el voto, la gente es la que apoya tu programa. No los políticos, no los partidos, no las constituciones”, agregó el conductor, en aparente alusión al Presidente Boric.

Finalmente, Neme insistió en su punto: “¡A la gente no me la dejen fuera nunca más! Estaban muy enojados en Iquique”.