5 vacunas lideran la guerra contra el Covid-19

A raíz de la aparición del nuevo virus denominado “coronavirus”, se ha desatado una guerra por ubicar aquella vacuna que sirva para combatir la propagación del virus en el mundo, y por supuesto los lamentables finales de algunos que han sido afectados por la enfermedad.

A mediados del mes de enero se habló de un posible descifrado de la secuencia genética del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la cual aparentemente es muy similar al SARS-CoV-1 que había surgido hace algunos años atrás, por lo que se desencadenó una búsqueda exhaustiva de la posible vacuna.

A través de datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pudo conocer que existen al menos “155 vacunas candidatas, de las cuales 78 están confirmadas como activas y 37 de ellas, no se encuentran confirmadas”, además, se conoció que, de las 78 vacunas confirmadas, 73 se encuentran en etapas exploratorias.

“Es el primer testeo en humanos para probar que la vacuna sea inmunogénica, es decir, que active el sistema inmune del paciente y que no tenga daños colaterales”, opina la doctora en ciencias Biológicas, María Isabel Oliver.

De las 5 vacunas que lideran la carrera podemos mencionar:

La MRNA-1273 creada por la compañía biotecnología Moderna Inc., en Massachusetts, Estados Unidos, en conjunto con National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), la cual esta siendo testeada en 45 persona y que se estima esté lista para diciembre de este año.

La segunda es la vacuna recombinante Ad5-nCoV creada por CanSino BiologicsInc y el Instituto de Biotecnologia de Beijing. Los estudios están siendo realizados en al menos 108 personas y también se prevé que esté lista para diciembre de 2020.

La INO-4800 es la tercera que lidera la lista, creada por la estadounidense Inovio Pharmaceuticals y financiada por Bill Gates. Aplicada en 40 personas, se espera su salida para noviembre de este año.

La cuarta vacuna es la LV-SMENP-DC del Instituto Médico Genoinmune de Shenzhen, China. Está siendo testeada en 100 pacientes, se espera que culmine en julio 2023.

La última pero no menos importante, se encuentra la aAPC también del mismo Insituto que la LV-SMENP-DC, con el mismo tiempo estimado de salida.