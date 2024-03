El humorista y actor argentino- chileno, Edmundo Bigote Arrocet salió a defenderse de las críticas en su contra por tener una relación amorosa con una joven 46 años menor. El sujeto que se dedicó durante años a hacer reír tiene 74 años, mientras que su novia Marta Pawlowska tiene 28 años. Cabe mencionar que la mujer, es una modelo británica proveniente de Polonia que está radicada en España al igual que Arrocet.



La pareja, ha sido fotografiada en varias oportunidades por la prensa española y muchos usuarios en redes han señalado que este romance es una táctica del humorista para conseguir volver a los medios y ganar dinero. Sin embargo, sus más cercanos han respaldado el romance y fue el mismísimo actor quien salió a defender su relación. Por ejemplo, la hija de Bigote, Gabriela Arrocet negó que el noviazgo fuera un “montaje”.



¿Qué dijo Arrocet sobre su relación?



"Si lo fuera, mi padre ya se estaría lucrando y estaría en los platós. Ellos se conocieron, hicieron muy buen match, se empezaron a hacer amigos y esto desembocó en algo más serio y se empezaron a enamorar. Pasará con ella lo que está pasando ahora con la prensa, que la está asediando", dijo la hija del hombre para el programa TardeAR.



Por su parte Bigote se cansó de escuchar “mentiras” en la prensa y mencionó molesto a la revista Pronto que "eso es falso. Nosotros no nos prestamos a eso", comenzó diciendo. "Me están amargando la existencia con tanta mentira. Se meten en la vida de uno y es muy molesto. Gente que no me conoce sale hablando de mí en televisión, y estoy harto porque dicen muchas mentiras, payasadas. Y si realmente hay algo serio entre Marta y yo, acabarán estropeándolo con tantas falsedades. Que nos dejen tranquilos de una vez".



"Se están haciendo con mala idea comentarios que molestan, como que podría ser mi nieta. Nos pillaron y ya está. (...) Simplemente estaba paseando con Marta, no teníamos conocimiento de que hubiera fotógrafos siguiéndonos” aclaró para luego referirse a que está feliz con su relación. "Lo que importa es que somos felices. Lo malo es que la presión mediática acabe perjudicando a esta relación, porque a Marta la esperan los fotógrafos en la puerta de su trabajo, es un agobio", cerró.



Recordemos que Bigote se encontraba soltero desde 2019, cuando decidió poner fin a su relación con la periodista María Teresa Campos, con quien duró 6 años.

