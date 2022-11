¿2026? Manuel Pellegrini no le cierra la puerta a La Roja para dirigirla en un Mundial

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, conversó en la previa de su último duelo contra Colo Colo por el triangular amistoso que se desarrolla en nuestro país. El cuadro del "Ingeniero" buscará revancha ante los albos tras su caída por 0-5 en Concepción.

En la conferencia de prensa, el estratega nuevamente abordó la posibilidad de un día dirigir a la Roja. "A mí me gustaría muchísimo dirigir a la selección nacional en un Mundial. He tenido la oportunidad de dirigir en Copa Libertadores, en Champions, en Copa de Europa, distintas ligas, pero lo único que no he podido dirigir es en un Mundial", señaló el DT.

En la misma línea, profundizó que "cuando haya una directiva que pueda plantearse un desarrollo del fútbol con planes claros, inversiones, a mí me encantaría estar a cargo de un proyecto serio".

El estratega confesó que le hubiese gustado tener a más chilenos como pupilos a lo largo de su extensa carrera. "Me hubiera encantado dirigir a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, jugadores que tienen una trayectoria muy difícil de asimilar o copiar considerado que jugaron en los clubes más grandes de Europa" cerró.