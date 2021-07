Zanahoria Pérez se llevó todos los aplausos de los hinchas de la UC

Zanahoria Pérez fue la gran figura del duelo que terminó con el triunfo de Palmeiras por 1-0 en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El golero formado en Everton hizo olvidar a Matías Dituro con su gran actuación, el ex Iquique tapó 3 remates claros de los locales.

"Hay muchas cosas que aprender. Hay poco margen para el error. El reto nuestro es llevar este nivel al torneo local, porque no lo estamos enfrentando de la misma forma", dijo una vez terminado el duelo.

"Nos faltó el gol, ellos tuvieron sus chances y nosotros también. Es lo que nos está faltando hace rato". reconoció Pérez.

Juan Tagle, Presidente de Cruzados también sacó la voz: "Siempre orgulloso de este equipo tricampeón. No se pudo, aunque se luchó hasta el final. Vamos por un inédito tricampeonato".

LOS HINCHAS SE MANIFESTARON:

Zanahoria Pérez se ganó el puesto. Vamos a la pelea por el tetra! #LosCruzados — Periodista Cruzado (@ReporterCruzado) July 21, 2021

Sebastián Pérez (🇨🇱/30) hoy frente a Palmeiras 🇧🇷:



⏱️ 90' minutos jugados

🧤 9 atajadas

🥅 6 atajadas dentro del área

👟 39 toques

🎯 82% precisión de pases

🔝 5 balones en largo



PARTIDAZO DEL ZANAHORIA 🥕🔥 pic.twitter.com/pmwgOB20O8 — Hora Del Futbol (@horadel_futbol) July 22, 2021

Un punto rescatable por lo menos: Zanahoria Pérez se ha mandado un partidazo, disipa cualquier duda. — Carlos Melo (@carlosmelor) July 21, 2021

Lo bueno ZANAHORIA PEREZ FC, lo malo TODO #LosCruzados pic.twitter.com/kI6dwmO02o — No Context Universidad Católica (@NoContextCDUC) July 22, 2021

