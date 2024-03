Zaldivia se olvida de Colo Colo y envía recado tras histórico triunfo de la U

Matías Zaldivia ya dejó completamente atrás su pasado en Colo Colo y cada vez se gana más el amor de los hinchas de Universidad de Chile. El defensor fue muy criticado en su llegada pero actualmente es uno de los capitanes del equipo y gran referente del plantel. Es por esto que mandó un recado tras hacer historia con con la U.

El central se mostró muy contento por el triunfo, declarando que "tengo una alegría enorme más que nada por como se jugó el primer tiempo, la verdad que es el equipo que buscamos ser, ser protagonistas, nos venimos a plantar de igual a igual, el segundo tiempo el equipo rival nos tiró un poquito atrás, pero la alegría es inmensa".

El jugador fue uno de los más abucheados por parte de los hinchas albos, todo por su pasado en el club, sin embargo esto no influyó. "Yo soy de pensar que el entorno mucho no juega y que somos once contra once en la cancha y la verdad que trato de abstraerme de esto, puede ser que para algunos compañeros sea mejor que la presión se la lleven los más grandes", agregó.

Quizás te pueda interesar: ¿Crisis en Colo Colo? Pavez vuelve a cargar sin filtro contra la dirigencia

Zaldivia fue una de las figuras de la U ante Colo Colo.

Sobre el histórico triunfo, el defensor añadió que "es un punto de partida para la U, venir a jugar acá, si bien la historia estaba, no juega, nosotros somos jugadores que no nos teníamos que hacer cargo de lo resultados anteriores, venimos sin esa mochila y creo que se notó. Ahora a festejar porque se logró algo muy importante".

Es así como Matías Zaldivia fue una de las grandes figuras de la U en el histórico triunfo que lograron en el Estadio Monumental después de 23 años. El central hizo defendió por años la camiseta de Colo Colo y cruzó la vereda para hacer historia y transformarse en uno de los jugadores más queridos de Universidad de Chile.