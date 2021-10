Zafrada sorprendió a Gala Caldirola con una inédita confesión en "El Discípulo del Chef"

El joven Víctor Díaz sorprendió a la española con su relato en el popular programa de Chilevisión.

Un divertido momento protagonizaron los participantes del programa "El Discípulo del Chef" de CHV, Víctor "Zafrada" Díaz y Gala Caldirola. Todo sucedió cuando ambos tuvieron que formar una dupla en la primera prueba de la noche, donde la consigna era cocinar aves exóticas.

Y en ese contexto, como suele ocurrir en el programa de Chilevisión, comenzaron a tirar la talla y realizar confesiones entre ellos y en las entrevistas clásicas que se van realizando entremedio.

“Tú ahora eres un poco menos tierno que lo que conocí de ti. Yo te vi chiquitito (…) Cuando entramos al programa me puse a buscar videos de cuando eras chico. Eras muy tierno”, le dijo la modelo española.

“Sigo siendo igual de tierno”, bromeó de vuelta Víctor Díaz. Sin embargo, no logró convencer a la influencer. “Habría que verlo un sábado en el carrete, porque los calladitos son los peores. ¿Eres un hombre bien portado? ¿Tienes novia? ¿Cómo sería tu mujer ideal? Con personalidad activa, más tranquilas…”, le consultó de vuelta.

Eso sí, Víctor se puso nervioso en un comienzo y esquivó la consulta de entrada. “Si me pongo a pensar, no alcanzaremos a terminar la comida”, respondió entre risas.

Así fue como una cosa llevó a la otra y, ante la “insistencia” de gala, reveló una íntima situación personal.

“No he estado con nadie”, aseguró el aludido, quien descolocó a Caldirola. “¿No has estado nunca con alguien?”, le preguntó de inmediato al joven, quien confirmó su respuesta con un “no” mientras se comía las uñas.

Sin embargo, nuevamente la ex pareja del “Huaso” Isla no le creyó. “¡Mentiroso! ¡Embustero! No es tan tímido como todos creen. Se hace el hueón no más”, cerró.