Yoselin Fernández debutará como relatora de TNT SPORTS

Este fin de semana se llevará a cabo un importante hito en las pantallas de TNT SPORTS. La marca de contenidos deportivos de Warner Bros. Discovery, vivirá el debut en el relato de la ganadora de La Nueva Voz del Gol, Yoselin Fernández, quien hará su estreno en el Ascenso Betsson 2022.

La ganadora de La Nueva Voz del Gol narrará el choque del Ascenso Betsson entre Deportes Recoleta y Deportes Iquique este domingo 16 de octubre a las 17:30 horas.

Junto a Cristian Basaure, la periodista será la encargada de llevar las emociones relatando el choque entre Deportes Recoleta y Deportes Iquique, válido por la Fecha 32 del torneo que tiene a varios equipos jugándose el Todo o Nada.

“Estoy muy ansiosa por este debut. Es el momento más importante de mi carrera como relatora. Llega la hora de demostrar todo lo aprendido y responder a la confianza que depositó toda la gente de TNT SPORTS, para elegirme a mí como La Nueva Voz del Gol. Me lo tomó con mucha responsabilidad y emoción. Me estoy preparando mucho, estudiando a los equipos que me tocará relatar, en esa fase decisiva del Ascenso. Espero que este sea el inicio de un camino que ojalá dure mucho tiempo”, adelantó la nueva voz femenina de TNT SPORTS.

Cabe recordar que Fernández se coronó como ganadora del programa de talentos, luego de convencer al jurado en la gran final, donde triunfó frente a Maximiliano Cerna y Jonathan Casanova.

El programa contó con más de mil postulaciones, donde finalmente 20 participantes, hombres y mujeres de todo Chile, lucharon por convertirse en los nuevos narradores de la marca de contenidos deportivos de Warner Bros. Discovery.

Una importante noticia para el canal que suma un nuevo talento a su staff de relatores, relatoras y comentaristas.

