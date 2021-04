Yonathan Andía respaldó a Dudamel en la banca de Universidad de Chile

El lateral de Universidad de Chile, Yonathan Andía, apoyó al técnico venezolano, y señaló que “nosotros tomamos las decisiones dentro del campo"

Una nueva derrota lamentó Universidad de Chile en el Estadio Monumental tras caer por 1-0 ante Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno. Además de la amarga caída, los azules siguen dejando dudas con su juego, lo que genera cada vez más críticas contra Rafael Dudamel.

El técnico venezolano del cuadro estudiantil no consigue encontrar la fórmula para ser protagonista, y algunos ya comienzan a pedir su salida. Eso sí, al interior del equipo no comparten ese pensamiento, y reconocen que el estratega venezolano no es el único responsable.

Así lo dejó claro este viernes el defensor azul, Yonathan Andía, quien asistió a conferencia de prensa. En eso, sorprendió mostrando su respaldo al trabajo de Dudamel en la U. "Esto es un conjunto, el técnico, los jugadores y los dirigentes somos todos uno", comenzó indicando.

"No se puede cuestionar solo al DT, nosotros tomamos las decisiones dentro del campo. Más allá de las críticas, que siempre estarán, trabajamos y miramos hacia adelante, que es lo único que podemos hacer", añadió el ex Unión La Calera.

Andía igualmente comentó que Marcelo Cañete, y varios de los que han sido criticados tras el Superclásico, no se rinden. "Ellos están trabajando de la mejor manera para ganarse el puesto de titular. Somos un plantel bien exigente día a día, tenemos opciones".

Por otra parte, el jugador pidió cerrar el capítulo del Superclásico para enfocarse en el futuro. "Somos un equipo grande que tiene que salir a ganar todos los partidos, pero más que lamentarnos por lo que pasó tenemos que preocuparnos de lo que viene. Todos los partidos serán una final, hay que trabajar de la mejor manera para ganar".

Finalmente anticipó lo que será el cruce ante Santiago Wanderers, con quienes chocará el lunes a partir de las 20:30 horas. "Estamos de la mejor manera, trabajando a full para un partido muy difícil. Ellos vienen con derrotas, saldrán con los dientes apretados por su posición y por jugar con nosotros. Esperamos el lunes ir con todo y poder ganar", cerró.