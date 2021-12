Yáñez aseguró que el Cacique tuvo la mala suerte de encontrarse con el Covid-19 en emdio de la lucha por el torneo 2021. El ex delantero de la Roja fue enfático:

"Los presidentes y dirigentes decidieron jugar con lo que haya disponible y eso es super difícil, hasta injusta, pero es lo que decidieron. Por algo se hizo, porque detrás había un bien común", lanzó de entrada.

Patricio Yáñez aseveró que: "Lamentablemente le tocó a Colo Colo y esto tiene que ver con haber utilizado elementos jóvenes en varios partidos, hace que pierda la ventaja que tenía en la punta".

"Yo no tengo ninguna duda que Colo Colo, jugando con su plantel normal, está por sobre Católica y hoy le estarían sobrando dos o tres puntos".

El Pato explicó que: "Dadas las circunstancias, lo que vivió, la falta de prolijidad en los protocolos, a Colo Colo le tocó vivir este drama, porque definitivamente lo es. Esto lo priva de obtener el campeonato".

"En condiciones normales a lo mejor le ganaba a Ñublense y a Audax Italiano. Tal vez perdía, pero en circunstancias normales era lógico que veríamos otro desarrollo".

Por ahora, Colo Colo se queda en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 62 puntos, mientras que la UC es líder con 65 a una fecha del final.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



