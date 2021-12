Yáñez abrió el debate en Deportes en Agricultura, donde Francisco Sagredo destacó que “en RedGol cuentan que la prensa italiana ya le pone precio al fichaje de Núñez al Bologna de Gary Medel, y se habla de un pago de 3,5 millones de euros”.

“Hemos dicho siempre que Núñez tiene proyección europea, ahora, no sé si le falta un año en Chile todavía pero ya está en la órbita. Además, tiene un representante bien colocado, así que no es extraño que en la prensa italiana (…)”, comentaron en la Radio.

Pancho Sagredo pudo de ejemplo a Julián Álvarez. Sobre él, indicó que “la joya de River se va a ir a Europa por 9 millones”, haciendo notar la increíble diferencia de valorización existente entre el Cruzado y el Millonario.

Ahí fue el turno de Cristián Caamaño, quien apuntó que “este chico explota hace cinco meses. Tuvo un paso por el Real Madrid Castilla y volvió a River, estuvo en la final de la Copa Libertadores con Boca en el Bernabéu y después quedó muy tapado por las figuras del equipo”.

“Pero de pronto, River con tanto lesionado y algunas salidas hace aparecer a Julián Álvarez y es en este torneo, donde salieron campeones, que explota. Entonces uno dice de pronto estos chicos en Argentina no necesitan tanto tiempo, lo que pasa es que el valor del jugador argentino es distinto a la valorización que tienen del chileno”.

Para cerrar, Pato Yáñez añadió que “además el día a día del futbolista argentino es muy distinto, es mucho más competitivo y exigente. Si todos los jugadores chilenos que están allá dicen que en la semana es mucho más competitivo para poder estar en la citación del día domingo, entonces eso ya los deja un plano más arriba, y si además tienes calidad y personalidad ahí está el resultado".

Para cerrar, el Pato comentó que: "Si este chico (Marcelino Núñez) hubiese nacido en Argentina costaría entre 8 y 10 millones de euros, por lo menos”.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.