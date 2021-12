Yamila Reyna dio detalles de lo que será su "matri" con Diego Sánchez

Yamila Reyna, actriz y comediante Yamila Reyna sorprendió a sus seguidores tras referirse a su compromiso con el futbolista Diego “Mono” Sánchez, tras su dramática salida de Masterchef Celebrity.

La ex participante del show de cocina de Canal 13 se despidió del popular programa de televisión.

Tras su partida, Yamila Reyna conversó a través de redes sociales con el canal.

“Mi novio es el pobre conejillo de indias. De repente le hago cosas como ‘¿y esto qué es?”, reveló la comediante, dando a entender que practicaba con su pareja sus dotes en la cocina.

“Está fascinado, porque le encanta comer, le cocino súper sano”, aseguró, mientras que la entrevistadora le consultó sobre los preparativos de su matrimonio.

“Todavía no van, porque no empecé a preparar nada. Yo soy más hippie, entonces como que ‘bueno, si igual hay tiempo’. Va a ser el otro año, a fin de año, confío en que va a haber tiempo”, aseguró Reyna, revelando que será en noviembre de 2022 y que quiere hacerlo de forma íntima.

“No lo vamos a mostrar en ningún lado. Yo quiero que sea algo bien íntimo con la familia, amigos, eso. Bueno, van a estar todos curados subiendo historias, seguramente”, agregó entre risas, causando gracia entre sus seguidores.

