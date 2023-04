El prestigioso medio L’Equipe remeció Europa con una portada con el argentino Lionel Messi como protagonista.

“Messi y el PSG se acercan al divorcio“, titularon en el tabloide, asegurando que la continuidad de la Pulga en la escuadra gala es cosa de tiempo para que se acabe.

Lo anterior se daría por las constantes críticas que ha recibido el trasandino por parte de la fanaticada, lo que tendría cansado al campeón del mundo

Uno de los defensores del argentino fue Thierry Henry, quien compartió camiseta con Messi en el FC Barcelona.

“Es vergonzoso escuchar los silbidos del Parque de los Príncipes. No se puede silbar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias. No es información, es un deseo, Messi tiene que volver a Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debería. Los llantos de su despedida me lo demuestra”, manifestó el galo en conversación con Prime Video France.