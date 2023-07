Ya no es el Rey: Arturo Vidal se desploma en el mercado brasileño

Arturo Vidal no vive sus mejor días en el fútbol profesional, el formado en Colo Colo no pudo ganarse un puesto de titular en el poderoso Flamengo. El mediocampista chileno pasó de valer 1,2 millones de euros a ser tasado en 700 mil de la divisa internacional.

Los otros chilenos que juegan en el país de la samba lo superan, el recién llegado Gary Medel mantuvo su valor de 800 mil euros y en la otra.

Erick Pulgar es chileno mejor pagado en Brasil.

Erick Pulgar se consolidó como el compatriota más caro en el fútbol carioca, subiendo de 5 a 6 millones de euros debido a su gran momento en el equipo que conduce Jorge Sampaoli.

Vidal se enfoca de lleno en el Athletico Paranaense

En conversación con AS Chile, el volante comentó su arribo al Paranaense: “este cambio me hizo muy bien. Tengo muchas ganas de seguir logrando cosas”, partió explicando.

“Acá la gente, como tú dices, me recibieron de una manera increíble. Saben de mi carrera, me siguieron mucho en todos los años en Europa, así que mucho agradecimiento. Ahora tengo que demostrarlo en la cancha no más y ayudar a ganar cosas importantes, porque este equipo se lo merece”, agregó.

Su meta es jugar por la Roja: “era una de las razones, pero principalmente porque mi carrera, mi nombre, mi forma de jugar, me decía mucho más”, cerró el ex Inter.

LOS CHILENOS DEL BRASILEIRÃO: