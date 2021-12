Ya hay fecha para el inicio del torneo 2022 del fútbol chileno

Ya hay fecha para el inicio del nuevo campeonato nacional. La ANFP en un comienzo pretendía que el torneo del próximo año comenzara el 23 de enero, aunque esto finalmente se modificó, debido a que la mayoría de los equipos de la división de honor pidió postergar la fecha ya que necesitaban más tiempo para planificar sus planteles.

Finalmente y a través de un comunicado que hicieron circular por los diversos clubes, desde la sede de Quilín determinaron en que el torneo iniciará el fin de semana del 6 de febrero próximo en un año de calendario apretado.

Al respecto, desde el organismo sostuvieron que “en razón del compromiso que este Directorio tiene con todos ustedes y con el desarrollo de nuestros torneos, la Gerencia de Ligas informa de manera oficial las fechas de inicio de los Campeonatos profesionales para el año 2022… Primera División: fin de semana del 06 de febrero de 2022“.

A pesar del compromiso que habían adquirido con TNT Sports, señalan, decidieron optar en favor de los clubes asociados.

“De esta forma, cada institución tendrá el tiempo necesario para poder realizar su planificación con miras a disputar de la mejor manera su torneo“, indicaron.

Respecto a la Primera B del fútbol chileno, esta categoría iniciará su competencia el 13 de febrero, mientras que la Segunda División Profesional lo hará el 6 de marzo.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.