¡Y tuvo respuesta del crack! Hincha se tatuó el rostro de Ben Brereton bebiendo Pepsi

El sujeto de 26 años decidió estampar su torso con la imagen del goleador ocupando una boina; el goleador quedó impresionado ante tamaña situación.

Para nadie es sorpresa que una de las revelaciones de este 2021 en el fútbol nacional es la positiva incursión de Ben Brereton en la selección chilena. Y esa aventura le ha permitido al crack poder tomar confianza y convertirse en una de las grandes figuras de su equipo: el Blackburn Rovers de Inglaterra.

Ante eso, uno de los seguidores del equipo británico, Lewin Hamill, tomó una drástica decisión: estuvo cinco horas tatuando su torso con el ostro del delantero con una boina mientras bebe de una lata de Pepsi, tal como en el icónico comercial que protagonizó hace algunos meses.

El hincha de 26 años eligió estampar su piel con el segundo máximo artillero (26) de la Championship “porque me gusta el look que lleva en esa foto”; de hecho, según contó a LUN, “tengo varios tatuajes en esa misma línea, con el tema de las boinas”.

Además, aseguró que “Ben es una leyenda, un gran futbolista y un gran tipo”. El apasionado hincha incluso tuvo la oportunidad de conocer al goleador el pasado martes, donde se levantó la polera para mostrarle su homenaje el goleador.

“Ben me dijo que ya lo había visto en redes, pero se río y me dijo que estaba genial”, contó al citado medio. “También me lo firmó, así que será mi próximo tatuaje”.

Finalmente, Hamill también cree la decisión del delantero de jugar por Chile “fue lo mejor para su carrera”. Y también, en lo que respecta al Blackburn, igual “es el regalón de los hinchas”.