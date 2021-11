¿Y la UC? Piden a Juan Tagle como candidato a la ANFP

¿Y la UC?, es la pregunta que ronda en el aire, el periodista deportivo Romai Ugarte dialogó con Paulo Flores en Las Historias de Florete de RedGol y se la jugó revelando las condiciones que tiene el presidente de Crzuados, Juan Tagle, para hacerse cargo de la dirección del fútbol chileno.

“Falta un año para la elección del nuevo presidente de la ANFP, y me dijeron que Milad tenía posibilidades de ser reelecto. Ahora, no yendo al Mundial, o no clasificando a mundiales juveniles, las cosas se complican. Y yo creo que si alguien lo ha hecho bien es Juan Tagle”, comenzó explicando.

“¿Sabes lo que me gusta de Tagle? Que no se casa con un estilo de técnico. Trajo a Beñat, que era todos bajo el palo, a Quinteros, que era medio, y a Holan, que era más ofensivo, eso me gusta”, complementó el panelista de Círculo Central.

"Yo creo que en estos momentos se necesita un tipo honesto, decente. Recordemos que Juan Tagle manejó toda la operación de la venta del Canal del Fútbol, es de un equipo de los llamados grandes, o sea tiene rose y manejo, y ya en Católica la hizo”.

Por eso, Ugarte cree que el periodo de Tagle en San Carlos de Apoquindo ya llegó a su fin, y explica que “ahora se necesita como buen dirigente en otro lugar, en otro espacio, yo creo que hay que mirar para allá, siempre mirar a futuro”.

“Que Lasarte siga con esto intentando ir al Mundial, pero Chile no va a ir al Mundial. Mejor enfoquémonos en nuestro campeonato, que está emocionante y está bueno, y con la selección que pase lo que tenga que pasar”, concluyó.}

Con todo hoy el análisis de la derrota de Chile ante Ecuador.

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.