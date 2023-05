¿Y la U? los equipos que buscarían fichar a Eduardo Vargas

Vargas no lo pasa bien en Atlético Mineiro de Brasil, el jugador chileno podría cambiar de club en la siguiente temporada, el delantero formado en Cobreloa está en la lista de posibles refuerzos de Santos y Flamengo de Arturo Vidal, Erick Pulgar y Jorge Sampaoli. Sin embargo, le salieron competidores en la lucha por contratar al nacido en Renca.

Según información de Radaresportes, Gremio de Porto Alegre, Internacional de Porto Alegre y Sao Paulo

El presidente de Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, salió en defensa de Eduardo Vargas luego del triunfo por 2-0 ante Alianza Lima, con el que el elenco brasileño sumó sus primeros tres puntos en el Grupo G de la Copa Libertadores 2023.

El mandamás del “Galo” aseguró que el delantero chileno “es un gran jugador” y lo respaldó de las duras críticas de los hinchas que piden su salida.

