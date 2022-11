¿Y Campitos? En la U quieren traer un nuevo arquero

Universidad de Chile busca reforzarse de buena manera de cara al 2023, en donde ya tiene a al lateral Juan Pablo Gómez y a Mauricio Pellegrino como las primeras contrataciones

El periodista Marcelo Díaz reveló cuál es el arquero que la U busca para competir con Campos: “Comienza a sonar el nombre de Fabián Cerda a pesar de que tiene contrato sin clausula de salida y ahí es más complicada su posible llegada”, reveló.

“La U tiene que negociar directamente con Curicó Unido y ya le fue mal con Ronald de La Fuente, por lo tanto, no es tan fácil que pueda venir”.

"No quieren que suceda lo que pasó con Martín Parra, quien no venía jugando y no tenía experiencia”, remató el comunicador de TNT.