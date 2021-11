Ximena Rincón reaccionó indignada ante la idea de “clausurar” el Senado

La líder de la Cámara Alta calificó de “impresentables” las palabras del diputado que propuso darle fin a este órgano del Congreso Nacional.

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), respondió a las declaraciones del diputado Daniel Núñez (PC), quien tras el rechazo a la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, propuso “clausurar” la Cámara Alta.

“¡Hay que clausurar el Senado por rechazar la acusación constitucional! Se volvió cómplice de los corruptos negocios de Piñera”, expresó el también candidato a senador en sus redes sociales.

Al respecto, la demócrata cristiana calificó de “impresentables” sus palabras y aseguró que “son incomprensibles para quienes hemos abrazado la democracia como el único camino posible para vivir en el respeto, la diversidad y el entendimiento; por el contrario, las expresiones del parlamentario comunista son propias de quienes creen en regímenes totalitarios donde se elimina todo lo que no es igual a su ideología”.

Tras la propuesta de “clausurar” el Senado, Ximena Rincón hizo un llamado a “respetar las instituciones. El Congreso Nacional es el pilar de una República; una República que tanto nos ha costado a todos y todas construir, justamente en donde los autoritarismos no tienen cabida, pues tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas se expresa la soberanía de los ciudadanos y eso merece el respeto de todas y todos”.

Por otro lado, la senadora manifestó que es “incongruente” que un candidato a la Cámara Alta “esté proponiendo su eliminación”.

“Ese tipo de inconsistencias daña la confianza no solo de sus electores, sino que de la ciudadanía en un proceso político democrático”, añadió, según publicó El Mercurio. “No es el señor Núñez quien decide o no el futuro de las cámaras. Le pido que respete la institucionalidad, especialmente a la Convención Constitucional, que sí es el órgano donde se discute el sistema institucional”.