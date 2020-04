WWE celebrará una inédita versión de Wrestlemania 36 este fin de semana

El evento fue grabado sin público en el Perfomance Center de Florida y tendrá por primera vez dos días de duración.

Este fin de semana se realizará el mítico evento Wrestlemania en su versión número 36, siendo la primera ocasión en que desarrollará un sábado y domingo, debido a la contingencia que se vive en el mundo y especialmente en los Estados Unidos por la pandemia del Covid-19.

El evento fue grabado durante el miércoles de esta semana y los resultados se conservan en total hermetismo, para evitar "matar" la magia que ronda en los fanáticos de la empresa de wrestling más importante del mundo.

Recordemos que en una primera instancia la sede donde se desarrollaría el show sería en el coloso estadio de Tampa Bay. Sin embargo, la pandemia del coronavirus movió las grabaciones al Performance Center de Orlando, Florida, y tendrá como anfitrión al histórico ex jugador de fútbol americano de New England Patriots Rob Gronkowski.

La parrilla de luchas promete entretener al público que estará en sus casas, donde destacan las batallas de The Undertaker ante AJ Styles; Goldberg contra Braun Strowman; Brock Lesnar frente a Drew Mcentyre, Shayna Baszler enfrentando a Becky Lynch, Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair y la lucha más esperada por los fanáticos Old Schools: Edge vs Randy Orton.

El evento tendrá la gran baja de Roman Reigns, quien anunció que no será parte por motivos de salud.

"Está en todas las noticias, no estaré en Wrestlemania. Y es gracioso, porque por años la gente me pedía que no me presentara, y ahora que hago esta elección para mí y mi familia, dicen que soy un cobarde o un marica. Pero no saben toda la historia", comentó en redes sociales.

El show arrancará este 4 y 5 de abril a partir de las 20:00 horas y lo puedes ver por Fox Action, Fox Sports 1, WWE Network y PuraTV.

Revisa la cartelera del evento:

WWE Championship

Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre

WWE Universal Championship

Goldberg (c) vs. Luchador por confirmar

NXT Womens Championship

Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

WWE RAW Tag Team Championship

Angelo Dawkins & Montez Ford (c) vs. Austin Theory & Angel Garza (con Zelina Vega)

WWE RAW Womens Championship

Becky Lynch (c) vs. Shayna Blaszler

SMACK DOWN WWE Womens Championship

Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans

Intercontinental Championship

Sami Zayn (c) vs. Daniel Bryan

WWE Womens Tag Team Championship

Asuka y Kairi Sane (c) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

Elias vs. King Corbin

The Undertaker vs. AJ Styles

Kevin Owens vs. Seth Rollins

Edge vs. Randy Orton

John Cena vs. "The Fiend" Bray Wyatt