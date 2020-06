El retirado futbolista holandés reconoció que “preferí disfrutar de la vida y no me arrepiento. Está bien para mí”.

Revisando su carrera como profesional, el ex mediocampista fue sincero sobre por qué no alcanzó un mayor nivel. Un histórico de la Selección de Holanda dijo que por su talentos “Podría haberme convertido en Messi o Cristiano. Simplemente no tuve ganas”.

El exvolante Wesley Sneijder pasó por Ajax, Real Madrid, Inter de Milán y Galatasaray. En una entrevista reconoció que “tal vez tomé copas de vino en la cena. Leo y Cristiano son diferentes, han hecho muchos sacrificios”.

El 12 de agosto de 2019 anunció su retiro de las canchas. Sneijder está tranquilo con el resultado y aseguró que “está bien para mí porque, aun así, mi carrera fue increíble”.

Cabe recordar que en en su carrera el exfutbolista obtuvo cinco ligas nacionales en cuatro países, siete copas locales, cinco supercopas nacionales, una Champions League, un Mundial de Clubes y fue finalista en Sudáfrica 2010.