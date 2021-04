El delantero es el flamante nuevo delantero de Everton de Viña del Mar.

El panameño se refirió a su frustrado negociación con el Cacique:

"Estuvimos cerca. Hubo muchos contactos, del presidente con mi representante. Ya parecía todo encaminado, que se iba a dar, pero por circunstancias no se pudo. Ahora estoy en Everton y tengo que respetar mucho la institución. Pero alcancé a hablar con el técnico de Colo Colo. El destino quiso que viniera acá y tengo que respetar esta camiseta"

"Capaz que ellos (los dirigentes) no me quisieron y no lo van a decir. No se dio, ahora estoy acá y, bueno, ahora vamos a esperar este Campeonato para ver si se equivocaron o no. Yo estoy acá, tengo que respetar esta camiseta y voy a dar lo mejor", añadió.

Sobre su llegada al equipo "Oro y cielo", comentó que: "No tengo que cambiar nada. Las ganas, el deseo de ganar. Vengo con la misma idea que cuando llegué a Chile. Mucho corazón, mucha entrega, querer siempre ganar. Van a encontrarse con una persona noble, sencilla, que va a poner siempre por delante al club. Quiero seguir un buen tiempo en el país. Estoy en un lindo club y quiero aprovechar la ocasión de seguir creciendo", finalizó.