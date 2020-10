Walter Montillo ya definió lo que pasará con su futuro en la U

El ídolo de Universidad de Chile, Walter Montillo, ya anunció que pasará con su futuro en los azules cuando se acerca su retiro.

El mismo jugador argentino lo confirmó en su regreso a la Universidad de Chile, vino a jugar sus últimas temporadas. Walter Montillo ya se acerca cada vez más a su retiro, y eligió al Romántico Viajero para terminar su carrera de manera definitiva.

Así lo volvió a reafirmar la Ardilla, que en conversación con el medio brasileño GloboEsporte esclareció lo que ocurrirá con su carrera. El volante afirmó que ya fue contactado por Cristián Aubert, presidente de Azul Azul, para renovar su contrato. Y también confirmó que la camiseta azul será la última de su carrera.

“Voy a cerrar aquí, era lo que quería. Será mi último equipo. Tengo contrato hasta enero, pero el presidente ya me contactó para ver si renovamos para otra temporada. Si no renuevo, terminaré mi carrera, pero creo que renovaré”, arrancó detallando “Monti” al citado medio.

El ídolo y referente azul también expresó su sentir sobre el cariño que se tiene con la hinchada “bullanguera”: “Siempre quise volver aquí, agradecer a la afición, al club, estoy muy feliz de llevar esta camiseta. Tengo un cariño muy especial por la gente de aquí, creo que estuvieron esperando mucho tiempo por mi regreso”.

“Para mí fue impresionante, no me lo creía, no pensé que todavía tendrían ese cariño después de diez años. Estuvo increíble, mucha gente en el aeropuerto, un cariño constante”, complementó con respecto a su retorno.

Para finalizar, el ex Tigre de Argentina entregó un balance sobre el trabajo que está realizando el equipo laico, comandados por Hernán Caputto. Los del Centro Deportivo Azul marchan en el quinto puesto de la tabla, y han sido un bastante irregulares.

“Ya estamos en la mitad del torneo y estamos en el quinto lugar. El año pasado fue muy difícil, el equipo luchó por no descender. Mejoramos un poco y tenemos que seguir trabajando, todavía queda mucho campeonato. Tenemos que creer, siempre que exista una posibilidad matemática”, concluyó el mediocampista de 36 años.