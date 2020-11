Walter Montillo ya baraja algunos destinos para continuar su carrera

El volante de Universidad de Chile, Walter Montillo, confirmó que no seguirá en el club y estos son algunos posibles destinos para continuar su carrera.

Gran impacto causó entre los hinchas de Universidad de Chile la confesión que emitió hace pocas horas Walter Montillo. La Ardilla, que regresó a principio de año a la U, aseguró que no continuará en los azules después de no obtener una respuesta concreta por parte de Azul Azul para renovar su contrato antes del 20 de noviembre.

Así, el argentino confirmó que saldrá del Centro Deportivo Azul, tal como lo había anticipado el representante del jugador, Sergio Irgoitía, que ayer dio luces de lo que podría ser el futuro del ex mediocampista del Cruzeiro, Santos, Tigre y otros.

En diálogo con El Mercurio, Irigoitía aseguró que ya ha recibido propuestas de equipos de distintas partes. "Me llamaron de Brasil, de la Major League Soccer (MLS) y de clubes argentinos y vamos a evaluar esas propuestas", aseguró el agente de Montillo, que ha sido bastante criticado por los hinchas azules por su papel en las negociaciones.

Sin embargo, el representante afirmó que Montillo quería "seguir en la U, el afecto que tiene por la gente, del hincha, no lo va a tener en otro lado, pero no creo que lo haga bajo estas condiciones que se imponen, porque él tiene que organizarse junto a su familia con el tema escolar de los chicos, por ejemplo".

"Walter fue a la U por la gente, no por plata ni otra cosa. Ha hecho varios goles, participó en otros doce, arrastra un nivel excelente, ¿y tienen que evaluarlo? No se entiende. Esperar una evaluación a su edad (36 años) no nos gusta y a él tampoco, no lo entiende. Al jugador le duele todo este manejo de la U sobre su renovación", agregó.

Finalmente, detalló que "creo que no hay interés del club. Allá pareciera que miran el fútbol de otra manera. Walter no se merece esto. De afuera uno ve la situación y siente que está en un 90 por ciento fuera de la U, pero siempre dependerá del jugador. Esperamos poder conversar con los dirigentes porque nunca pensamos que íbamos a tener esta devolución. Es raro todo, pero tengo claro que la decisión final la va a tener Walter".