Walter Montillo trata de mentiroso a ex técnico de Universidad de Chile

El ex volante azul fue consultado sobre qué opinión tiene del ex técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel. Ante la pregunta, Montillo no se guardó nada y lo apuntó como uno de los peores que ha tenido en su carrera.

“Para mí es una persona mentirosa, con mal manejo de grupo y esto yo ya lo había dicho. Si le pasó lo mismo en Atlético Mineiro, la U y ahora en Cali…”, aseguró de entrada en ESPN.

"Por ahí lo deportivo lo que juegan son los jugadores, no quita que el manejo no sea el mejor. Hablo por mí, porque personalmente fue con el único que tuve problemas en mi carrera, algo entre los dos no congeniábamos. Él debe tener un pensamiento de mí, pero esta es mi versión”, profundizó.

“Tenía un par de trabajos buenos, él no se pudo adaptar a los jugadores que tenía. En su cabeza tenía un esquema que era el 4-4-3 y nosotros no teníamos esas características”, remató.