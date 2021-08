Walter Montillo tiró duro palo para festejar partidazo de Larrivey con la U

El ex mediocampista de Universidad de Chile, Walter Montillo, celebró los dos goles de su amigo ante la UC y aprovechó para tirar un duro palo.

Universidad de Chile se quedó con una nueva versión del Clásico Universitario ante Universidad Católica. Los azules vencieron a los “Cruzados” por 2-1, y la gran estrella del encuentro fue Joaquín Larrivey, quien marcó los dos goles del triunfo y recibió las felicitaciones de su amigo Walter Montillo.

Bajo ese contexto, el ex jugador e histórico mediocampista del “Romántico Viajero” celebró tras el triunfo azul en el clásico. Y aprovechó para aplaudir a Larrivey, que se robó todas las miradas con su deslumbrante presentación donde con sus dos tantos se metió como el goleador del Campeonato Nacional.

La “Ardilla” no quiso quedar al margen de las felicitaciones a su ex compañero, y usó su cuenta de Twitter para escribirle. Y también reconoció que los atacantes como el ex Celta de Vigo deben estar siempre en la cancha.

“Los goleadores tienen que jugar siempre, siempre, siempre… Que alegría le estás dando a la gente hermano. El tiempo siempre acomoda las cosas papá”, fueron las palabras que el ahora retirado jugador le dedicó a su amigo que brilla en el club de sus amores.

Cabe destacar que Larrivey se inscribió como el goleador exclusivo del Campeonato Nacional con 11 celebraciones. Junto con eso, está próximo a finalizar su vínculo con el “Romántico Viajero”, y desde el CDA aún no han realizado las gestiones para renovarlo.

Ahora, Esteban Valencia y sus dirigidos se enfocarán en el próximo desafío de los azules en la lucha por la cima de la tabla. Esto cuando visiten a O’Higgins este sábado 7 a contar de las 15:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.